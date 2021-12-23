"Впервые в зимнем сезоне 2021-2022 из Москвы в Загреб будут летать сразу несколько российских авиакомпаний – "Аэрофлот" (ежедневно), Nordwind (дважды в неделю), S7 (c 23 января по воскресеньям), "Уральские авиалинии" (рейсы на зимние каникулы). Перелеты в зимний Загреб востребованы у двух категорий туристов: путешествующих транзитом в Европу и, в большей степени, у тех, кто едет в Хорватию ради вакцинации от COVID-19 зарубежными препаратами", — сообщает АТОР.

Как уточнили в ассоциации, спрос на прививочные туры существенно вырос.

"К примеру, если в октябре у компании "Русский экспресс" такие поездки забронировали 50 туристов, то в ноябре – уже примерно 400 человек. По данным KMP Group, 99% заказов на туры в Хорватию — это именно поездки на вакцинацию. В PAC Group сообщат, что туристы бронируют и бюджетные варианты на 1-2 ночи, и длительные поездки на неделю и более с изучением не только столицы, но и посещением других городов Хорватии, таких как Пула, Ровинь, Риека, Опатия, Дубровник, Сплит", — рассказали в АТОР.

По данным туроператоров, сейчас стоимость прививочных туров в Хорватию с включенным авиаперелетом на 2 ночи стартует от 450 евро.

"Россияне в Хорватии могут бесплатно не только пройти полный курс вакцинации зарубежными вакцинами, но и, будучи привитыми российскими препаратами, сделать бустерную прививку импортной вакциной и получить соответствующий digital-сертификат с QR-кодом на английском языке. В Загребе на территории выставочного центра "ЗагребЭкспо" при участии Туристического сообщества города Загреба и поддержке Хорватского туристического сообщества организован специальный павильон для вакцинации только иностранных туристов. Вакцинация производится всеми доступными видами вакцин: это Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca. На обслуживании интуристов стало больше сотрудников и медицинских работников, – сообщает АТОР со ссылкой на директора представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка.