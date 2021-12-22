Отмечается, что музейное дело в Нижегородской области находится на хорошем уровне развития. В 2021 году посещаемость государственных и муниципальных музеев составила более 1,4 млн человек.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в рамках рабочей поездки в регион посетила Городецкий историко-художественный музейный комплекс. Министр высоко оценила его туристический потенциал.

Также Любимова посетила Городецкий краеведческий музей, музеи "Дом графини Паниной" и "Терем русского самовара" и экспозицию мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского, открытие которого намечено на 24 декабря. "Все учреждения комплекса являются участниками программы "Пушкинская карта", — добавили в пресс-службе.

Министр отметила, что в Городце создаются пространства, отвечающие современным требованиям экспозиционной работы и подачи материала. Дальнейшее улучшение технического состояния учреждений и туристической инфраструктуры позволит расширить перспективы комплекса.

В пресс-службе напомнили, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе посещения Нижегородской области дал поручение проработать вопрос поддержки местных музеев.