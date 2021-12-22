По его словам, если поправки в федеральный закон будут внесены, то курортный сбор на территории региона может быть введен с 1 января 2023 года.

Как сообщалось, Калининградская область хотела бы ввести курортный сбор с 2022 года. Данная мера обусловлена растущим потоком отдыхающих в регион и, как следствие, увеличением нагрузки на туристскую инфраструктуру.

Предполагается, что размер сбора составит 100 рублей в сутки и будет установлен на территории муниципальных образований Балтийского побережья и Калининграда.

Центр управления регионом в июне провел онлайн-опрос среди пользователей социальных сетей по теме туризма в Калининградской области. Результаты показали высокую информированность жителей региона и лояльное отношение к идее курортного сбора — почти 80% респондентов "определенно" и "скорее положительно" относятся к данной инициативе.

19 мая губернатор Антон Алиханов во время отчёта в региональной Думе заявил, что на территории Калининградской области должен быть введен курортный сбор.