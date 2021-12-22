«Ростуризм поручит туроператорам сформировать реестр возвратов и ежемесячно предоставлять его в ведомство. Совместно с отраслевыми объединениями Ростуризм будет публиковать информацию о сокращении обязательств на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Госдума 17 декабря приняла в окончательном, третьем чтении закон об отсрочке обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года. Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

Действующая в этом году отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек из 1,3 млн человек, купивших туры. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами.