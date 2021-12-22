«Хартию заключили в присутствии председателя комитета Сангаджи Тарбаева и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. Хартию подписали представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ) – ключевых отраслевых ассоциаций в сфере туризма, а также такие крупные туроператоры, такие как Anex Tour, Tez Tour и PAC GROUP», — сообщает пресс-служба Ростуризма.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с хартией туроператоры должны к 31 декабря 2022 года обеспечить исполнение перед туристами всех договоров, заключенных по 31 марта 2020 года, путем предоставления равнозначного туристского продукта, его замены по согласованию с туристом или возврата денежных средств.

В онлайн-режиме к хартии присоединилось более 90% туроператоров, у которых остались обязательства перед туристами по турам, купленным до 31 марта 2020 года.

Госдума 17 декабря приняла в окончательном, третьем чтении закон об отсрочке обязательств туроператоров за несостоявшиеся туры, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года. Речь идет о турах, купленных до 31 марта 2020 года. При этом отсрочка продляется только по турам в те страны, которые до сих пор закрыты для поездок с туристическими целями (в основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии).

Из-за закрытия границ в марте 2020 года в поездки не смогли отправиться порядка 1,3 млн российских туристов. В июне 2020 года правительство приняло постановление № 1073 об особом порядке возврата денег за отмененные туры, срок его действия истекает 31 декабря. По оценке Ростуризма и общественных объединений в сфере туризма, эта мера поддержки туроператоров стала самой действенной, так как позволила туроператорам возобновить работу и исполнять обязательства перед туристами.

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