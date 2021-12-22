"Провел совещание с представителями АО "Криогаз" по вопросу реализации комплексного проекта газификации горнолыжного курорта Шерегеш с участием исполнительного директора АО "Криогаз" Константина Медведева, руководителей предприятий — якорных инвесторов горнолыжного курорта ООО "СДС-Строй" и ООО "УГМК-Застройщик". Также в совещании участвовали представители региональных и муниципальных органов власти и заинтересованные производственные компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были рассмотрены вопросы создания производства сжиженного природного газа (СПГ) на территории Кузбасса, организация поставок СПГ, строительства систем приема, хранения и регазификации СПГ, а также перевода генерирующего оборудования на работу на природном газе в рамках развития горнолыжного курорта "Шерегеш" и Таштагольского района.

"Участники совещания подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, а также договорились о проведении индивидуальных встреч между АО "Криогаз" и компаниями — якорными инвесторами для обсуждения деталей", — пишет Панов.