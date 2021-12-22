"Сегодня на заседании рабочей группы оперштаба республики вице-премьер КЧР Ирина Гербекова поручила главам муниципалитетов составить график рейдов рабочих групп в период новогодних каникул. Отдельное внимание будет уделено проверке предприятий общепита на выполнение указа главы КЧР о запрете новогодних коллективных мероприятий с 25 декабря по 10 января", — сказал представитель регионального оперштаба.

Вместе с тем, было предложено усилить рейдовые мероприятия на курортах, особенно в выходные дни.

Как сообщалось, с 25 декабря в Карачаево-Черкесии приостановлено проведение предновогодних коллективных мероприятий в предприятиях общепита, которые должны работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Также кафе и ресторанам предписано ограничить количество посетителей из расчета один человек на 4 кв. метра.