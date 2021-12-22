Ожидается, что в четверг в Риме состоится встреча, на которой официальные лица будут обсуждать как раз новые ограничительные меры, включая — возвращение масочного режима в общественных местах. В помещениях итальянцев могут обязать носить не просто маски, а респираторы FFP2.

Кроме того, будет обсуждаться введение обязательной вакцинации для различных категорий служащих. В настоящее время вакцинация обязательна для сотрудников здравоохранения, учителей, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

В Италии за время пандемии зарегистрировали свыше 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 135,9 тыс. человек. В настоящее время итальянские власти, как и власти других стран Европы, опасаются новой волны пандемии, вызванной штаммом "омикрон".