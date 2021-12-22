Он разработан специально для детей младшего и среднего школьного возраста. Любимые герои анимационного фильма "Иван Царевич и Серый Волк" (студия "Мельница") станут гидами по экспозиции Строгановского дворца.

Вместе с Иваном, Василисой и Серым Волком гости дворца узнают об истории здания, познакомятся с его владельцами и их бытом, насладятся красотой интерьеров и коллекцией предметов искусства. А также узнают, как проходили балы и праздничные приемы.

Детский аудиогид "В гостях у графа Строганова" станет продолжением аудио-проекта "Русский музей — детям". Ранее, в 2019 году, был выпущен аудиогид по Михайловскому дворцу и Корпусу Бенуа, состоящий из трех тематических маршрутов с героями известных мультфильмов: "Три Богатыря", "Смешарики" и "Три кота".