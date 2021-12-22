Заправленный смесью SAF (sustainable aviation fuel) на основе органических соединений и классического авиатоплива, новый A320neo (37-й в парке S7) вылетел с завода Airbus в Тулузе в среду и приземлился в московском аэропорту "Домодедово", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии встречи самолета.

Рейс был перегоночный, без пассажиров на борту. Доля биотоплива в смеси, по данным S7, составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания в Тулузе. Это позволило сократить выбросы CO2 на рейсе на 7% (1,7 тонны), утверждают в компании.

"Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок, — сказала гендиректор, совладелица группы S7 Татьяна Филева, которую цитирует пресс-служба. — Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И, конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе".

Ранее в декабре S7 подписала декларацию о создании биотопливного альянса совместно с "Газпром нефтью", Airbus, "Аэрофлотом", группой "Волга-Днепр", ГосНИИ ГА и НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского". Участники альянса поставили цель выполнить первый полет на смеси произведенного в РФ биотоплива не позднее 2024 года. Глобальная цель "Евразийского SAF альянса" — разработать "дорожную карту" для использования биотоплива в России, чтобы "достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия", сообщалось в пресс-релизе.