"Обработку лавиноопасных участков проводят сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда "Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы", — сказал сотрудник министерства.

Работы по контролируемому спуску снежных масс с верхних частей склонов по необходимости проводятся в любое время суток, когда позволяет погода.

Для обеспечения безопасности населения работы проводятся во взаимодействии с администрацией поселка Домбай, комплексом канатных дорог и подъемников, ГУ МЧС России по КЧР, а также Погрануправлением ФСБ России по КЧР и другими профильными ведомствами.

Как сообщалось, в Карачаево-Черкесии 22 декабря из-за непогоды ввели временные ограничения на передвижение транспорта по федеральной автодороге "Черкесск-Домбай", которую расчищают от деревьев, упавших на дорогу вследствие сильного порывистого ветра и обильного снегопада.

Также из-за сильного ветра временно закрыли для посещения канатные дороги горнолыжного курорта Домбай. Часть канатных дорог закрыта и на курорте "Архыз".

По данным ГУ МЧС России по КЧР, в горах республики на высоте более 1500 метров лавиноопасная ситуация сохранится до 24 декабря.