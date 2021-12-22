Официальный старт строительства пассажирского терминала был дан ровно год назад. Планируемый срок сдачи объектов — четвертый квартал 2022 года.

"Строители возвели каркас здания, завершают устройство кровли, приступили к остеклению. Ведутся работы и внутри здания. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора аэропорта Романа Бочкова.

В пресс-релизе отмечается, что на сегодняшний день в рамках строительства нового пассажирского терминала произведены все работы нулевого цикла, завершен монтаж металлоконструкций основного здания и галерей телетрапов — использовано свыше 1,5 тыс. тонн металла. Строители ведут работы по монтажу сэндвич-панелей, наружных витражей и стеклопакетов, работы по устройству кровли. Кроме того, завершено устройство плит перекрытия второго и третьего (технологического) этажей.

Параллельно ведется прокладка коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания, а также внутренних инженерных сетей.

По данным пресс-службы, помимо пассажирского терминала договор генподряда предусматривает строительство новой аварийно-спасательной станции и новой котельной мощностью 20 МВт, которая будет обеспечивать питание терминала. Работы по строительству этих объектов ведутся одновременно с пассажирским терминалом.

Как сообщалось, в январе 2018 года ООО "Уренгойаэроинвест" (по данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеют АО "Ретранс" — 51% и ПАО "Аэропорт "Кольцово" — 49%) победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Объекты аэропорта переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа. Реконструкция аэропорта включает строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома.

Предполагается, что "Уренгойаэроинвест" вложит в реконструкцию 7,223 млрд рублей. После реконструкции аэропорт сможет принимать все типы среднемагистральных пассажирских самолетов. Пропускная способность нового пассажирского терминала площадью порядка 19,6 тыс. кв. м составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в Ямало-Ненецком автономном округе, обслуживает более 50% всех авиаперевозок региона.