"Несмотря на пандемию, этот год стал рекордным по числе принятых туристов. Это гости, которые переночевали у нас в области хотя бы одну ночь. Таких 1 млн 925 тысяч человек, что на 10,5% выше показателей 2019 года, когда был поставлен рекорд — 1 млн 742 тыс. человек. Предыдущий 2020 год не является показательным из-за пандемии, хотя и тогда было 1,2 млн туристов", — сказал Ермак.

По его данным, средняя продолжительность поездки в регион составляла четверо суток. Загрузка коллективных средств размещения была на уровне 71%. При этом в высокий сезон, с июля по сентябрь, эта загрузка достигала 95-99%.

В гостиницах приморских курортов и в Калининграде найти свободные места было практически невозможно. На сегодня в области работают 319 коллективных средств размещения с общим номерным фондом 8 221 мест.

В результате объем налоговых поступлений гостиниц и предприятий общественного питания по итогам года, по предварительным прогнозам, составит 1 млрд 215 млн рублей. Около 1 млрд рублей потратили туристы в регионе только в июле этого года, сообщил министр.

Он также отметил, что в Калининградскую область в основном едут туристы из Москвы — 23,2%, Московской области — 15,2% и Санкт-Петербурга — 12,3%. Еще 12% турпотока пришлись на Белгородскую, Свердловскую и Саратовскую области.

Большинство гостей — это женщины, их 58%. Средний доход туристов, посещающих область, составляет 86 тыс. рублей. Средний возраст — 41 год.

"В прежние годы область входила в десятку самых популярных для турпоездок. На сегодня мы входим в пятерку и даже тройку лучших. И это серьезная победа для всей туристической отрасли региона", — заключил Ермак.

Как сообщалось, по итогам 2021 года в Калининградской области ожидали порядка 2 млн туристов. В настоящее время в регионе действует режим заселения в гостиницы и отели, посещения основных общественных мест по QR-коду о вакцинации или справке о перенесенной болезни.