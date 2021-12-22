"Подмосковье — второй регион России по количеству оформленных "Пушкинских карт". На сегодня в Подмосковье оформлено 150 тысяч карт", — говорится в сообщении.

Чаще всего на средства карты подмосковная молодежь приобретает билеты в Московский губернский театр, театр "Русский балет", Сергиево-Посадский драмтеатр "Театральный ковчег", Мытищинский театр "ФЭСТ", Долгопрудненский театр "Город". Также повышенным интересом пользуются выставки в музее "Новый Иерусалим", экспозиции Серпуховского музея, музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово", музея-заповедника П.И. Чайковского. Проект "Пушкинская карта" для молодежи стартовал 1 сентября 2021 года. Жителям Подмосковья в возрасте от 14 до 22 лет предлагают посетить более 700 мероприятий. В программе участвуют 66 учреждений: 31 дом культуры, 16 театров, 14 музеев, три концертных организации и одна библиотека.