"Новый инвестор игорной зоны есть. Он участвовал в торгах на аренду земельных участков, на которых стоимость выросла почти на 2 тыс. процентов. Это инвестор, который в свое время построил казино "Азов Сити". Они (строители — ИФ) уже начали строить (объекты игорной зоны — ИФ). Это будет быстровозводимый комплекс шатрового типа, а потом они будут строить большое казино", — сказал Алиханов, добавив, что начинает работы в игорной зоне и второй инвестор, который участвовал в торгах на аренду земельных участков.

Глава региона также отметил, что в 2022 году правительство области намерено провести очередные торги на право аренды нескольких земельных участков. Планируется, что инвесторы проявят интерес к пяти или шести участкам.

"Несмотря на то, что сегодня в игорной зоне работает пока что одно казино и один зал игровых автоматов, областной бюджет это заметно ощущает. По данными регионального Минфина, за 11 месяцев этого года в казну поступило 120 млн рублей налогов на игорный бизнес. Регулярно поступает и арендная плата за землю — порядка 35 млн рублей в полугодие. И у нас есть уверенность, что эти поступления будут только расти", — резюмировал Алиханов.

Как сообщалось, в мае 2021 года правительство Калининградской области провело аукцион на право аренды земельных участков в игорной зоне "Янтарная". Участок с общей площадью 3,63 га достался НАО "Шамбала" из Приморского края. Другой участок площадью 1,44 га достался московской компании ООО "Синтезгрупп". На этих торгах организаторы ограничили целевое назначение участков. Их можно было использовать под строительство казино и отелей не ниже трех звезд.

Как сообщалось, в настоящее время в игорной зоне "Янтарная" работают два заведения — казино SOBRANIE и зал игровых автоматов MAGIC CRYSTAL. Дальнейшее развитие кластера было остановлено из-за финансовых трудностей.