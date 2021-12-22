"Вследствие сильного ветра и снегопада дерево упало на дом, немного повредив кровлю здания и несколько балконов. Пострадавших нет", — сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

По его словам, к настоящему времени специалисты уже распилили и убрали многометровое дерево.

Как сообщалось, в Карачаево-Черкесии 22 декабря из-за непогоды ввели временные ограничения на передвижение транспорта по федеральной автодороге "Черкесск-Домбай", где проводятся работы по расчистке трассы от деревьев, упавших на дорогу вследствие сильного порывистого ветра и обильного снегопада.

Также из-за сильного ветра временно закрыли для посещения канатные дороги горнолыжного курорта Домбай. Вместе с тем, часть канатных дорог закрыта и на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, в горах республики на высоте более 1500 метров лавиноопасная ситуация сохранится до 24 декабря.