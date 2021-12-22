"Для туристических групп, которые прибывают в Ивановскую область из других регионов в рамках организованных автобусных туров, продолжают действовать прежние нормы — QR-коды или документы о вакцинации/антителах", — говорится в сообщении.

С 27 декабря и по 8 января будет усилен контроль на въездах в Плес и Шую: на контрольных пунктах будут организованы проверки групп туристов их других регионов, прибывающих туристическими автобусами.

В пресс-службе напомнили, что документ о вакцинации либо справка о наличии антител или об отрицательном результате тестирования на коронавирус по-прежнему необходимы при заселении гостей в отели, гостиницы, гостевые дома и другие объекты предоставления подобных услуг в Ивановской области.

Также на въезде в Плес с 29 декабря до 8 января будет работать пункт экспресс-тестирования, где все желающие смогут протестироваться на новую коронавирусную инфекцию на коммерческой основе.