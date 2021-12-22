Фонари-торшеры, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значения "Мемориал борцам революции", были спроектированы для Благовещенского (с 1855 года — Николаевского, с 1918 года — Лейтенанта Шмидта) моста в 1849 году. Столбы в виде колонн коринфского ордера на полой восьмигранной тумбе завершают восьмигранные застекленные плафоны.

На Марсово поле (с 1918 по 1944 годы — площадь Жертв революции) фонари были перенесены в 1934 году и размещены по периметру мемориального комплекса. Последний раз они ремонтировались по проекту прокладки кабеля декоративного освещения и установки опор наружного освещения на Марсовом поле в 1966 году.

"Фонари давно находились в неудовлетворительном, частично — аварийном состоянии. Приступить к их реставрации долгое время не было возможности, так как они не числились на балансе ни одной организации. В 2017 году торшеры были переданы в ведение СПб ГБУ "Ленсвет", — говорится в сообщении.

Восемь наиболее аварийных фонарей были демонтированы в 2020 году, оставшиеся восемь перевезены в реставрационную мастерскую в августе 2021 года.

Столбы и тумбы фонарей выполнены из чугуна, конструкции плафонов — из бронзы.

Чугунные конструкции были корродированы, частично сохранившиеся декоративные элементы имели сколы, трещины, деформированы, расходились сварные швы. На двух фонарях отсутствовали плафоны, на многих утрачены декоративные элементы, люки в цокольной части опоры. Из-за того, что фонари многократно окрашивались, была скрыта их выразительная тонкая пластика.

Теперь с приходом сумерек свет новых фонарей равномерно покрывает аллеи.

Также в 2021 году за счёт внебюджетных источников финансирования новое освещение получила и расположенная рядом с Марсовым полем одна из крупных городских площадей — Суворовская площадь. Новые 14 декоративных опор с 28 светодиодными светильниками органично вписались в существующий городской ландшафт. Благодаря применению светодиодов с оптимальной цветопередачей дорожная обстановка на площади стала более безопасной.

"У Суворовской площади есть удивительный оптический обман. При том, что она со всех сторон чётко очерчена прямыми линиями, которые создают правильный прямоугольник, площадь кажется круглой. Причиной тому — памятник Суворову на круглом пьедестале, стоящий в центре площади. При реконструкции освещения памятник полководцу получил дополнительную акцентную подсветку", — сообщают в комитете.