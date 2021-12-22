"Основной туристический кешбэк изначально запускался как одна из мер стимулирования спроса в рамках национального проекта по туризму. Это ежегодная программа с выделенным финансированием до 2024 года. Что касается детского кешбэка — повышенного возврата за путевки в детские лагеря, то по поручению президента и премьера данная мера была запущена на один год как антикризисная. Для ее продления нужно соответствующее решение и финансирование. Если такое решение будет принято, Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу в следующем году", — сказала Догузова на полях молодежного "Трэвел форума" 2021.

Она напомнила, что благодаря детскому кешбэку в 2021 году более 400 тыс. детей смогли отправиться на отдых в детские лагеря с 50% скидкой.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлилась до 31 августа. Выбрать путевку можно было на сайте мирпутешествий.рф, оплатить ее можно только онлайн картой "Мир". Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.

По данным Ростуризма, чаще всего родители приобретали путевки в рамках программы на Черноморское побережье.