«Курорт открывает зимний сезон по плану — 22 декабря. В связи с погодными условиями в день старта зимнего сезона 2021-2022 для катания открылась часть трасс на Северном склоне от 1600 м над уровнем моря», — сообщили в пресс-службе курорта.

По ее данным, в настоящее время работают трассы Б-52, «Плато», «Шале», «Роза Стар» и «Роза Блейд» (до Плато), «Тритон» (ниже 1600 м.н.у.) Для гостей со снаряжением будут работать канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс» ( до 1600 м.н.у), а также «Квартет» и «Шале».

Как сообщалось, в ходе подготовки к сезону 2021/22 на Южном склоне были проложены новые трассы «Календула» и «Черника», что увеличило зону катания до 105 км. Появились также два ленточных траволатора «Велес» и «Пегас», таким образом, на курорте теперь 32 подъемника. В районе пересадки канатных дорог «Волчья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка.

«В честь старта сезона 25 декабря на курорте по традиции отметят День Роза Хутор. Программа праздника предполагает мероприятия на открытом воздухе с учетом всех действующих в Краснодарском крае мер по профилактике covid-19. Праздничное настроение гостям курорта обеспечат уникальное лазерное шоу с проекцией на здание Ратуши, выступление уличного оркестра, выступления популярных диджеев и красочный фейерверк», — рассказали также в пресс-службе.