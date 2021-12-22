"На 31 декабря мы подготовили совершенно специальную новогоднюю программу. Это одночасовая программа. Это подарок нашим гостям. И это мы делаем в параллельно с нашей программой классической музыки", — сказал журналистам художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

Он отметил, что начало новогодних представлений будет в 18:00 и 24:00.

"Уникальность в том и заключается, что это своего рода водная хореография. То есть каждая композиция уникальна, и это можно увидеть", — подчеркнул художественный руководитель.

Он отметил, что во время работы фонтана можно послушать программы "Русский вечер", "Джаз вечер", мировую, латиноамериканскую и поп музыку.

Ранее сообщалось, что фонтан в Олимпийском парке Сочи закладывался в 2013 году, в рамках подготовки к Олимпиады 2014 года. Диаметр бассейна — 75 метров, глубина — 3 метра, а высота фонтана достигает 80 метров. Для его работы используется 3,5 тонн воды, 246 пневматических пушек, 12 роботов, 19 видеокамер.