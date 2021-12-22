"Во вторник в Приэльбрусье проведено шесть принудительных спусков лавин. Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по 16 лавиноопасным очагам", — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, на территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасный район — Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны".

Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций "Чегет" (3040 м) и "Терскол" (2125 м). На 21 декабря высота снега в Чегете составила 93 см., а в Терсколе — 86 см.

В ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии на высоте более 1500 метров сохранится лавиноопасная ситуация.

Ранее администрация курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии сообщила о временном закрытии курорта из-за сильного ветра и снегопада.

Вместе с тем, по информации Росавтодора, из-за ухудшения погодных условий 21 декабря было закрыто движение по участку автомобильной трассы А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус", ведущей к курорту "Эльбрус" в КБР.

В понедельник в горах Кабардино-Балкарии из-за сильного снегопада на северном склоне горы Чегет самопроизвольно сошла лавина. Пострадавших и разрушений нет.