"Директором департамента назначена Эльмира Туканова. Новая структура в составе правительства региона начнет работать с 1 января 2022 года", — говорится в сообщении.

В том числе новый департамент будет привлекать федеральное финансирование на реализацию инфраструктурных проектов, а также разрабатывать комплекс мер поддержки предпринимательских инициатив в отрасли.

"В числе задач Эльмира Туканова выделила создание сети объектов на водных и речных маршрутах, строительство и благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов, объектов придорожного сервиса для автотуризма и экскурсионных автобусных программ, включающие визит-центры с кафе, магазинами, пунктами проката и туалетами", — сообщает департамент информполитики.

Также внимание уделят развитию межрегиональных маршрутов и вопросам подготовки кадров для отрасли, аттестации экскурсоводов, созданию новых туристических продуктов, экспорта туруслуг.

По словам самой Тукановой, которые приводятся в сообщении, развитие туризма в регионах страны "является одной из приоритетных задач".

"Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает целый комплекс мер по развитию этого направления. Создание качественной инфраструктуры, рост внутреннего туризма и качественное предоставление услуг, а также создание рабочих мест в индустрии — это наши основные направления деятельности", — отметила Туканова.

Ранее Туканова возглавляла центр развития туризма региона.

Как сообщалось, развивать туризм и индустрию гостеприимства в Свердловской области, а также работать над достижением показателей нового нацпроекта будет отдельно созданный орган — департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.