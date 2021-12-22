"В Москве наблюдается значительный рост заполняемости: в брендированных отелях средневзвешенная загрузка составит 60%, увеличившись на 22 п.п. по сравнению с 2020 годом", — говорится в отчете.

По данным аналитиков, самый высокий рост заполняемости в столице по сравнению с 2020 годом зафиксировали в верхнем пределе среднего сегмента — 75% против 49%. Но в 2019 году те же отели достигали загрузки на уровне 85%.

Отмечается, что средневзвешенный тариф (ADR) вырастет ориентировочно на 19% — до 6,8 с 5,7 тыс. рублей в 2020 году. Таким образом, средневзвешенный показатель дохода на доступный номер (RevPAR) увеличится на 88%, приблизившись к 4,1 тыс. рублей. Но все же он практически на 30% отстает от допандемийного уровня 2019 года.

По оценке JLL, увеличение дохода на доступный номер в сегменте люкс составит более 130% к показателю 2020 года и составит 11,2 тыс. рублей. Загрузка люксовых отелей по итогам года составит примерно 40-42% против 72% в прежние годы.

Средний тариф в люксовом сегменте вырастет примерно на 20% и достигнет 26,5 тыс. рублей. RevPAR приблизительно на 20% отстает от уровня 2019 года.

Согласно отчету JLL, в Санкт-Петербурге средневзвешенная загрузка брендированных гостиниц по итогам года составит около 44%, увеличившись на 15 п.п. к уровню 2020 года. Средний тариф вырастет более чем в 1,5 раза к предыдущему году — до 7,5 тыс. рублей. RevPAR увеличится приблизительно на 130% и составит 3,3 тыс. рублей. Отставание по этому показателю от 2019 года составляет около 13%.

Максимальный рост заполняемости на рынке Санкт-Петербурга по сравнению с 2020 годом зафиксирован в высоком ценовом сегменте — 52% против 36%. Но в 2019 году назад те же отели были заполнены на 76%.

По подсчетам экспертов JLL, самая высокая динамика RevPAR на петербургском рынке наблюдается также в сегменте люкс. Рост дохода на доступный номер в люксовых отелях составит около 180% к данным 2020 года, в результате показатель приблизится к 10 тыс. рублей.

Загрузка люксовых отелей Петербурга по итогам года составит около 35% против 58% в 2019 году. Средний тариф вырастет примерно на 79%, до 28,4 тыс. рублей.