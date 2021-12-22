"Рейсы Хабаровск — Чита будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Еще два новых рейса в Благовещенск из Южно-Сахалинска и Владивостока будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и субботам.

Четвертое новое направление — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток, рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и четвергам.

Эти направления будут обслуживать воздушные суда Q400.

Пресс-служба также сообщает, что на прошлой неделе в Южно-Сахалинске прошла вторая стратегическая сессия руководителей авиаперевозчиков Дальнего Востока, вошедших в единую дальневосточную авиакомпанию на базе "Авроры", на которой они подвели предварительные итоги работы в текущем году. Участники сессии отметили, что "маршруты востребованы и реализация программы полетов (единой дальневосточной авиакомпании — ИФ) выходит на плановые показатели".

"Все авиакомпании группы (единой дальневосточной авиакомпании — ИФ) показали заметный рост пассажиропотока по сравнению с 2020 годом, достигли или превысили показатели 2019 года", — сообщает пресс-служба. Дальнейшие шаги по развитию дальневосточной авиакомпании включают расширение программы социально-значимых рейсов и внедрение единых стандартов и процедур для повышения уровня безопасности полетов и сервиса для пассажиров, отмечает пресс-служба.

Она также напоминает, что единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний — Хабаровские авиалинии, Авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, Камчатское авиапредприятие, ЧукотАвиа, принадлежащих соответствующим субъектам ДФО.

"Аврора" выполняет регулярные полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Советская Гавань. Также самолёты авиакомпании выполняют регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, Амурской области.