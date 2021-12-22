Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что постепенно снижается заболеваемость внебольничными пневмониями.
Продолжает медленно снижаться и заболеваемость COVID-19, отметил он.
Так, за прошедшую неделю зарегистрировано 1630 случаев заражения коронавирусом, что на 2% ниже уровня предыдущей. Снижение заболеваемости отмечается как среди взрослых, так и среди детей.
По словам Ломовцева, групповая заболеваемость на промышленных предприятиях не регистрируется. Это обусловлено высоким уровнем вакцинации среди работников системообразующих предприятий.
"Уровень вакцинации групп работников, подлежащих обязательной вакцинации, превышает 80%", — подчеркнул он.
Школ, полностью переведенных на дистанционное обучение по причине заболеваемости учеников COVID-19, нет.
Охват жителей Тульской области тестированием за прошедшую неделю составляет в среднем 352,3 на 100 тыс. человек в сутки.
"Большое внимание уделяется обеспечению противоэпидемиологических мероприятий в период проведения новогодних праздников. Разработаны методические рекомендации", — отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.
Всего в Тульской области с начала пандемии выявлено 72 тыс. 940 случаев заражения коронавирусом, в том числе 229 — за последние сутки. Выздоровели 64 тыс. 280 человек, 4 тыс. 137 пациентов умерли.