"Важно соблюдать все ограничительные меры, принятые в регионе. В ближайшее время мы не собираемся вводить никаких дополнительных ограничений. Эпидемиологическая ситуация в области находится на постоянном контроле. Необходимые силы и средства есть", — заявил Дюмин на заседании регионального оперштаба по коронавирусу.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что постепенно снижается заболеваемость внебольничными пневмониями.

Продолжает медленно снижаться и заболеваемость COVID-19, отметил он.

Так, за прошедшую неделю зарегистрировано 1630 случаев заражения коронавирусом, что на 2% ниже уровня предыдущей. Снижение заболеваемости отмечается как среди взрослых, так и среди детей.

По словам Ломовцева, групповая заболеваемость на промышленных предприятиях не регистрируется. Это обусловлено высоким уровнем вакцинации среди работников системообразующих предприятий.

"Уровень вакцинации групп работников, подлежащих обязательной вакцинации, превышает 80%", — подчеркнул он.

Школ, полностью переведенных на дистанционное обучение по причине заболеваемости учеников COVID-19, нет.

Охват жителей Тульской области тестированием за прошедшую неделю составляет в среднем 352,3 на 100 тыс. человек в сутки.

"Большое внимание уделяется обеспечению противоэпидемиологических мероприятий в период проведения новогодних праздников. Разработаны методические рекомендации", — отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в Тульской области с начала пандемии выявлено 72 тыс. 940 случаев заражения коронавирусом, в том числе 229 — за последние сутки. Выздоровели 64 тыс. 280 человек, 4 тыс. 137 пациентов умерли.