"На данный момент объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, в том числе очень сильного ветра. В связи с этим канатные дороги не работают", — сказал сотрудник администрации.

Вместе с тем, часть канатных дорог закрыта и на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. В частности, из-за сильного ветра закрыты канатки Северное сияние, Аполлон, Союз и Зеленая планета. По данным ГУ МЧС России по КЧР, в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 1500 метров лавиноопасная ситуация сохранится до 24 декабря.