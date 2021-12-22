Согласностям плану, действие налоговых льгот распространяется на арендодателей, сдающих в аренду недвижимое имущество, не превышающее площадь 500 кв. м, но в совокупности составляющее более 1000 кв. м. Таким образом учтена специфика бизнеса гостиниц и санаторно-курортных организаций, ведущих деятельность в нескольких объектах недвижимости, расположенных в пределах одного земельного участка единым функциональным комплексом. Льготами по земельному налогу и налогу на имущество также смогут воспользоваться пансионаты и санаторно-курортные оздоровительные учреждения с ОКВЭД 55.9.

«Ресурсоснабжающим организациям рекомендуется предоставить отсрочку платежей за потребляемые ресурсы (воду и тепловую энергию) и приостановить до 31 марта 2022 года работу с задолженностью, не ограничивать и не прекращать подачу ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса, социально ориентированным НКО. Помимо этого, предприятия малого и среднего бизнеса могут получить отсрочку по погашению основного долга на срок до 6 месяцев по льготным микрозаймам, выданным Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении комитета.

Кроме того, в перечень организаций, которые могут воспользоваться налоговыми льготами, включены организации конгрессно-выставочной деятельности, которым также предоставлено право не оплачивать налог на имущество за 2021 год.

Меры поддержки туристской отрасли были разработаны летом 2020 года комитетом по развитию туризма совместно с экспертами и профессиональным сообществом отрасли. На 2020 и 2021 годы предприятия индустрии гостеприимства были освобождены от налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Меры поддержки составили 4 млрд рублей. Согласно новым решениям, на 2022 год к предусмотренной сумме добавляется еще порядка 1 млрд рублей.

По данным комитета, за 2020 год налоговыми льготами воспользовались более 3 тыс. предприятий. В конце 2020-начале 2021 года в рамках прямой финансовой поддержки для сохранения рабочих мест было выдано 88 займов с возможностью их последующего погашения за счёт бюджета Санкт-Петербурга на сумму 275 млн рублей для сохранения около 2 тыс. рабочих мест. Кроме того, 644 организация получила льготы на аренду городского имущества.