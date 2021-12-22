"22 декабря курорт закрыт. В горах лавиноопасно. Прогулки по экотропам категорически запрещены. На Гарабаши (верхняя станция) ветер 30 м/с, снегопад, а на Азау (нижняя станция) ветер до 15 м/с", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по информации Росавтодора, открыто движение к курорту Эльбрус по автодороге А-158, закрытое во вторник из-за ухудшения погодных условий.

По данным ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, в горах республики на высоте более 1,5 тыс. м сохраняется лавиноопасная ситуация.

Накануне противолавинный отряд принудительно спустил шесть лавин в горах Кабардино-Балкарии.