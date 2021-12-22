«Центр представляет собой информационную стойку под брендом «Discover Moscow. Tourist Centre». В Москве уже работают три подобных объекта: флагманский ТИЦ в парке Зарядье, на Белорусском вокзале и в Терминале 1 аэропорта Домодедово. Центр в аэропорту будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 без перерывов, выходных и праздников», — говорится в сообщении пресс-службы.

На стойке можно бесплатно взять карту Москвы в удобных форматах, кроме того, туристам предложат брошюры-путеводители «Москва: что посмотреть».

«Сотрудники инфоцентра отвечают на все возникающие у туристов вопросы на русском и иностранных языках, помогают составить индивидуальный маршрут по Москве. При желании гости города смогут получить необходимую информацию в ТИЦ самостоятельно: для этого на стойке установлена сенсорная панель. С ее помощью можно найти главные достопримечательности, их адрес и режим работы, вывести на экран интерактивную карту различных культурных, образовательных и гастрономических маршрутов», — сообщает Мостуризм.

Как отмечают в комитете, помимо ТИЦ в Москве работают 18 информационных стоек, которые располагаются в главных достопримечательностях: павильоне «Космос» на ВДНХ, Центральном детском магазине, Государственном Историческом музее и в музее-заповеднике «Царицыно», в Парке им. Горького и других местах. С 2019 года их услугами воспользовалось около 1 млн человек.