«С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – «Агротуризм». Максимальный размер – 10 млн рублей. Получить господдержку смогут представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма. Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приёма туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Как отмечается, срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть средств в проект должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн рублей необходимо вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей – 15%, до 8 млн рублей – 20%, до 10 млн рублей – не менее 25%.

Отбор проектов на получение гранта будет проводить Минсельхоз.

«В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей, в 2023 году – 500 млн рублей, в 2024 году – 700 млн рублей. Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского населения, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов в целом», — говорится в сообщении.