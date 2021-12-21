"Сейчас мы должны проявить ответственность, нам нужно адаптироваться к новой реальности", — сказала Андерсон на пресс-конференции.

"Я понимаю, что многие устали от этого. Я тоже. Но у нас появился новый штамм, а это, значит, мы оказались в новой ситуации", — добавила она.

Теперь все работодатели, если это возможно, обязаны перевести сотрудников на дистанционную работу. Барам и ресторанам разрешено работать, но — с некоторыми ограничениями.

Согласно шведским службам здравоохранения, наихудший сценарий развития событий в стране предполагает, что к середине января заболеваемость в сутки составит 15 тыс. случаев.

Ранее в декабре в Швеции ввели обязательное ношение масок в транспорте.

За время пандемии в стране выявили свыше 1,25 млн случаев заражения коронавирусом, около 15 тыс. человек скончались впоследствии COVID-19. Швеция известно сравнительно мягкими, по сравнению с другими странами Европы, методами борьбы против пандемии. В частности, власти последовательно выступали против "локдаунов".