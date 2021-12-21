В настоящее время здесь установлены лестницы, пандусы и даже лифт, который позволит гостям с комфортом подняться на нужный этаж. Будущее культурно-выставочное пространство заполнят экспонаты, посвященные морской археологии.
Цой добавил, что на данный момент также завершены работы по восстановлению Дома наместника.
Реставрация крепостных построек Выборгского замка началась в 2017 году.
Цейхгауз — воинский склад оружия, боеприпасов, обмундирования, снаряжения. Они находятся в нижнем дворе замкового каре и состоит из трех корпусов.
Здания, расположенные по берегу острова, создавались с середины XV до середины XIX веков.
В XIX веке корпуса Цейхгауза были капитально перестроены и заняты складами артиллерийского гарнизона, денежною казной, провиантскими магазинами и арестантами гражданского ведомства. После 1918 года в зданиях Цейхгауза разместился склад финской армии. До 1960-х годов корпуса бывшего Цейхгауза продолжали использоваться под военные склады.