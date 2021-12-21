Как передает корреспондент "Интерфакса", Дюмин принял участие в работе творческой сессии проекта "Императорский маршрут", который прошел во вторник в Туле.

Сессия объединила команды вузов — участников проекта из Тульской, Калужской, Псковской, Орловской областей и Татарстана.

Губернатор отметил, что Тульская область стала куратором проекта "Императорский маршрут" на ближайшие два года.

"У нашего региона огромное культурное и историческое наследие. Есть памятные места, связанные с династией Романовых. В частности, с именем Петра I. Благодаря ему в Туле появился Императорский оружейный завод, который работает уже более трех столетий. Мы сделаем все, чтобы проект успешно развивался. Наша общая задача — сохранить историю Отечества для будущих поколений", — подчеркнул Дюмин.

В свою очередь, председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова сообщила, что в проекте принимают участие уже 22 российских региона, более 120 музеев, в том числе зарубежных.

"Развитие регионов в области туризма и исторического просвещения напрямую связано с проектом "Императорский маршрут", — подчеркнула Громова.

В рамках творческой сессии студенты-историки из 13 регионов посетили выставку "Романовы" в Тульском филиале Государственного исторического музея и лекцию его директора Алексея Левыкина.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых.

Регионы-участники проекта создают межрегиональные культурно-познавательные туры продолжительностью от 3 до 7 дней. При научном руководстве Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" на "Императорском маршруте" формируются музейные кластеры, в которые входят существующие музеи с тематическими экспозициями, а также создаются новые объекты показа.

В 2021 году Тульская область стала регионом — координатором проекта, приняв эстафету у Калужской области.