"Посещаемость парков в Подмосковье составляет 24 млн человек в 2021 году", — сказали в пресс-службе министерства.

В 2020 году посещаемость составляла 22 млн человек. Таким образом, показатель вырос за год почти на 10%.

Замминистра сельского хозяйства Московской области Кирилл Григорьев во вторник на Первом форуме директоров парков сообщил, что больше всего людей приходят в парки в летние месяцы и новогодние каникулы, а также в майские праздники.

В выходные дни больше всего парки посещают молодые жители до 24 лет. В будние парковые пространства популярны в основном у взрослого населения — от 35 и старше, сказал .