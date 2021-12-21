"На сегодняшний день по оперативным данным в Российской Федерации по результатам секвенирования выделен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса "омикрон", все больные находятся в стационаре", — сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Состояние всех пациентов с новым штаммом стабильно, большинство из них уже имеет иммунитет к коронавирусу после прививки или ранее перенесенного заболевания COVID-19, отметила глава Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день мы работаем еще с 300 человек контактных лиц, они все находятся на изоляции под медицинским наблюдением, и уже среди них выявлены четыре человека, которые при ПЦР-тестировании дали положительный тест на COVID-19", — добавила Попова.

При этом с 26 ноября в РФ авиарейсами прибыло 419 человек из "неблагополучных стран", все они изолированы. Всего на данный момент обследовано более 12 тыс. человек, прибывших из "неблагополучных стран", у 15 из них были обнаружены признаки заболевания COVID-19, ПЦР-тесты троих показали положительный результат, сказала она.

Среди ранних (в первые три дня) клинических проявлений варианта коронавируса "омикрон" Попова назвала подъем температуры до 38,5 градусов, "слабость, небольшое подкашливание, першение в горле".