"Исключается ограничение на проведение в зданиях на территориях объектов общественного питания организованных мероприятий, а также на функционирование развлекательных, танцевальных зон", — говорится в сообщении.

В то же время сохраняется запрет на ночную работу заведений общепита в период с 23:00 до 6:00. А заполняемость залов в кафе, барах и ресторанах не должна превышать 75% от вместимости.

Кроме того, из числа объектов, посещение которых требует предъявления QR-кода или действующего ПЦР-теста, исключены объекты общепита при оказании ими услуг на открытом воздухе, в том числе на верандах и террасах, а также при торговле дистанционным способом и обслуживании на вынос.

При этом в Кабардино-Балкарии сокращается период действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.

Также в республике отменены ограничения по количеству участников торжественных церемоний регистрации брака в ЗАГСах. Но всем присутствующим все-таки придется предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, исключается ограничение по категориям лиц, имеющим право на посещения в объектах образования, здравоохранения, соцзащиты.