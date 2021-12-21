«Мы уже успешно запустили в 2020 и 2021 годах две летние чартерные программы и зимнюю программу. Причем зимняя была не только из Москвы, но и Екатеринбурга. В 2021 году более 3 тыс. туристов побывало на Байкале, в Бурятии. И них зимой — 1722, летом — 1673», — рассказал он на презентации республики в Москве.

Малышев подчеркнул, что Бурятия привлекает туристов разнообразием продукта — республика предлагает экологический, культурно-познавательный, этнографический, гастрономический, оздоровительный туризм, рыбалку на Байкале.

«Наша новая полетная программа в Улан-Удэ начинается 12 февраля 2022 года. Летать будут «Уральские авиалинии» из «Домодедово» каждую субботу. Багаж — до 23 кг + 5 кг ручной клади. Главная цель — увидеть знаменитый синий лед Байкала», — добавил Малышев.

Стоимость туров — от 36 тыс. рублей за человека, туристы могут выбирать из нескольких программ, включающих различный набор экскурсий. Тур начинается в Улан-Удэ, откуда туристы ездят на экскурсии в Иволгинский дацан, в комплекс «Степной кочевник», к гости к семейским. А затем отправляются к берегам Байкала, где размещаются в отелях в поселках Сухая, Горячинск, Гремячинск и Максимиха.

Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что по итогам 2021 года республика примет около 290 тыс. туристов в классифицированных средствах размещения. Но если учитывать гостей, размещающихся в частном секторе, их число будет не менее, чем вдвое больше.

«Республика Бурятия — одно из самых привлекательных мест для туристов в России. Наличие ресурсов делает туризм одним из основных направлений социально-экономического развития. В республике много туристических магнитов — это уникальные природные ландшафты, перед которыми захватывает дух в любое время года. Байкал — объект всем наследия ЮНЕСКО. 60% береговой линии приходится на Бурятию. на восточном побережье множество горячих термальных источников и лечебных грязей», — рассказал замглавы правительства Бурятии Иван Альхеев.

Он добавил, что в этом году республика заключила множество соглашений о строительстве новых объектов инфраструктуры с инвесторами. В ОЭЗ «Байкальская гавань уже началось строительство отеля 4*. С будущего года начнется мастер-планирование туристских территорий в рамках национального проекта развития внутреннего туризма.