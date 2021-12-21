"Буквально 28 числа мы откроем дом для приема наших посетителей и откроем его временной выставкой "Хранитель памяти — дом Николая Андреевича Римского-Корсакова". Возобновление музея мы начинаем с выставки, которая посвящена дому как главному объекту, страничкам его истории, которые были выявлены в процессе реставрации", — сказала она.

Ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Николая Римского-Корсакова начались в 2019 году. В здании заменили инженерные сети, кровлю и обшивку дома, установили современную систему сигнализации.

В августе специалисты восстановили исторические интерьеры музея. В частности, отреставрировали архитектурное и декоративное убранство детской, комнат отца и матери композитора.

Посетители увидят исторические обои, белый дубовый паркет начала XIX века, печи, лепнину и потайную дверь-шкафчик.

Усадьбу, где родился и вырос будущий композитор Римский-Корсаков, построил его дед в 1801 году. В июле 1944 года в здании открылся музей.

Основной фонд хранилища содержит свыше 10 тыс. экспонатов: личные вещи Римских-Корсаковых, предметы дворянского быта, мебель, клавиры и партитуры с автографами композитора, а также подлинный рояль композитора фирмы "Беккер", который прослужил ему более 30 лет.

В экспозиции есть и семейные реликвии: крестильная рубашка, шерстяная распашонка, детские лайковые перчатки, ленточка с отметками роста композитора.