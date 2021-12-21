"Мы расширяем функционал нашего приложения для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга", — привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что речь идет о приложении "Парковки России", которое представляет собой тестовую версию приложения "Парковки Москвы". Участники тестирования смогут получить несколько часов бесплатной парковки в Санкт-Петербурге. Тест продлится месяц, после этого приложение начнет широко использоваться.