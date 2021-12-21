Qatar Airways, одна из крупнейших компаний, пользующихся этими самолетами, на протяжении нескольких месяцев спорит с Airbus по поводу того, может ли разрушение поверхности фюзеляжа вызывать риски для безопасности.

"К сожалению, все наши попытки прийти к конструктивному решению с Airbus в отношении стремительного разрушения поверхности, негативно влияющего на самолет Airbus A350, провалились", — говорится в сообщении Qatar Airways.

"Таким образом, у Qatar Airways не осталось вариантов, кроме как добиваться быстрого решения этого спора через суды", — отмечается в сообщении.

Авиаперевозчик сообщил, что подал иск в Высокий суд Лондона. Также Qatar Airways приостановила полеты 21 лайнера A350 из-за возникшей проблемы с фюзеляжем.

В августе Qatar Airways прекратила эксплуатацию 13 самолетов этой модели по поручению регуляторов из-за опасений, что разрушение поверхности и краски может привести к рискам для безопасности. Тогда же глава авиакомпании Акбар аль-Бакер сказал, что перевозчик, парк которого насчитывает более 50 самолетов A350, больше не будет принимать новые поставки этой модели до тех пор, пока Airbus не выявит причину проблемы и не устранит ее.

Airbus подтвердил, что получил иск от Qatar Airways, и сообщил, что анализирует его содержание и намерен "решительно отстаивать свою позицию".