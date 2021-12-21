Своим приказом ФАС предлагает установить новые "предельные максимальные" тарифы аэропорта, упразднив тарифы, утвержденные в 2015 году.

В результате сбор за взлет-посадку вырастет с 387,5 рубля за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна до 531,92 рубля (+37,3%), за обеспечение авиационной безопасности — с 378,4 рубля до 535,26 рубля (+41,5%). Сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних рейсах может увеличиться с 46 рублей до 49 рублей на одного пассажира. Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях может подняться со 124,8 рубля до 185,42 рубля за человека (на 48,6%).

Вместе с тем, тарифы на обслуживание иностранных авиаперевозчиков в аэропорту Оренбурга не поменяются.

Как сообщалось, 100% акций АО "Международный аэропорт Оренбург", которому принадлежат аэропорты Оренбурга и Орска, осенью текущего года приобрело на торгах ООО "АБС Оренбург" — совместное предприятие "Новапорта" Романа Троценко и "Аэропортов регионов", которые управляют аэропортовыми активами Виктора Вексельберга. Цена сделки — 3,2 млрд рублей.

В числе условий для покупателя — погашение долгов АО на 1,2 млрд рублей за приобретенные в 2014 году самолеты L-410 и строительство в течение четырех лет нового аэропортового комплекса в Оренбурге стоимостью не менее 3,6 млрд рублей. Пропускная способность воздушной гавани должна вырасти с 400 до 1,1 тыс. пассажиров в час, в год — с 750 тыс. до 1,5 млн человек.

По заказу ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" "Производственное объединение "Возрождение" (Санкт-Петербург) проведет в Оренбурге реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежной дорожки и перрона, построит насосную станцию и очистные сооружения поверхностного стока. Цена контракта — 2,185 млрд рублей, подрядчик объявил о намерении завершить работы осенью 2022 года.

Аэровокзал Оренбурга был построен в середине 1970-x годов. Длина ВПП аэродрома составляет 2,5 тыс. м, покрытие — цементобетон, усиленный асфальтобетоном.

В АО "Международный аэропорт "Оренбург" также входит обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".