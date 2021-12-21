Полеты будут выполняться круглогодично на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 164 посадочных места. С 3 января 2022 года планируется осуществлять полеты четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

По данным пресс-службы региона, регулярные перелеты по этому маршруту востребованы у широкого круга пассажиров, включая деловых путешественников. Кроме того, открытие данного направления позволит трансферным пассажирам совершить перелет по разветвленной маршрутной сети аэропорта "Шереметьево".

Новое направление авиакомпании вошло в программу субсидирования правительством ЯНАО региональных воздушных перевозок.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, сейчас полеты в ежедневном режиме выполняются из Салехарда в московский аэропорт "Домодедово". "При расширении полетной программы данный маршрут сохранится", — уточнил представитель "Ямала".