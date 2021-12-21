Так, сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение трех часов после посадки) может вырасти до 573 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). В настоящее время, как следует из информации на сайте аэропорта, этот сбор составляет 530 рублей, таким образом, он может вырасти на 8%.

Сбор за стоянку воздушного судна, как ожидается, вырастет менее значительно — с 26,5 до 28,65 рубля за час МВМ.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях вырастет со 160 рублей за человека до 176 рублей (рост на 10%), на международных воздушных линиях — с 350 до 458 рублей за пассажира, то есть на треть.

Сбор за взлет-посадку иностранных судов останется на прежнем уровне — $18 за тонну МВМ. Не изменится для них и тариф стоянку воздушного судна ($2,7 за сутки, с учетом МВМ), и сбор за предоставление аэровокзального комплекса ($5,5 за пассажира).

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика: "ИрАэро" и "Ангара".

На фоне COVID-19 пассажиропоток аэропорта в 2020 году сократился на 44,4% по сравнению с 2019 годом, до 1,369 млн человек.