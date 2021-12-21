Терминал планируется переоснастить только внутри, следует из материалов. В нынешнем виде F предназначен для обслуживания международных рейсов — после реконструкции в нем также появятся зоны внутренних вылетов (мощностью 6 млн чел/г), а также для пассажиров стран ЕАЭС (1,6 млн чел/г).

Весь объем работ оценен в 7,8 млрд руб., но в эту сумму не входит поставка и монтаж системы обработки багажа, оборудования для досмотра пассажиров, а также медиаэкранов и "арт-объектов".

Подготовка к реконструкции F началась в 2021 году, заявляли ранее в МАШ. Согласно конкурсной документации, работы должны быть завершены до мая 2023 года.

Международный терминал F был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южной части "Шереметьево" рядом с терминалами D, E и железнодорожной станцией "Аэроэкспресса" (в северной части находятся терминалы B и C).

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". В прошлом году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, пассажиропоток аэропорта упал на 60%, до 19,6 млн человек. В январе-ноябре этого года "Шереметьево" обслужило 28,3 млн человек (-39% к 2019 году, +53% к 2020-му).

АО "МАШ" контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота", 1,05% — у менеджмента МАШ.