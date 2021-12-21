По мнению сотрудников института, в настоящее время в Германии необходимы "максимальные ограничения контактов", и они должны действовать, по меньшей мере, до середины января. Также нужно "максимально ускорить вакцинацию". Помимо этого, институт рекомендует снова закрыть рестораны и продлить рождественские каникулы в школах и детских садах.

Институт при этом сообщил о "начале новой волны пандемии в Германии", и, по оценкам специалистов, "вариант вируса может принести новую динамику, которая до сих пор не наблюдалось".

Во вторник во второй половине дня канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести совещание с руководителями федеральных земель страны: участники совещания будут обсуждать новые возможные ограничения.