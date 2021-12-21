"В настоящее время в Приэльбрусье работает противолавинная служба, проводится принудительный спуск лавин", — сказал сотрудник министерства.

Ранее администрация "Эльбруса" сообщила о временном закрытии курорта из-за сильного ветра и снегопада.

Вместе с тем, по информации Росавтодора, из-за ухудшения погодных условий 21 декабря закрыто движение по участку автомобильной трассы А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус", ведущей к курорту "Эльбрус" в КБР.

Накануне в горах Кабардино-Балкарии из-за сильного снегопада на северном склоне горы Чегет самопроизвольно сошла лавина. Пострадавших и разрушений нет.

По данным ГУ МЧС России по КБР, 21 декабря в горах республики сохраняется лавиноопасная ситуация.

Чрезвычайное ведомство рекомендовало отдыхающим кататься только на размеченных, разрешенных трассах, а также избегать мест возможного схода лавин. Это чаще всего происходит на склонах крутизной более 30 градусов.