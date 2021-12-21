«МИД королевства Таиланд сообщило о временном закрытии регистрации для получения Thailand Pass в рамках схем въезда в страну Test & Go и Sandbox (за исключением «Пхукетской песочницы»). О возможной остановке программы и возобновлении обязательного карантина для всех прибывающих заявил вчера министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул во время выступления на центральном телевидении», — рассказал генеральный представитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Он отметил, что Test & Go давала возможность полностью вакцинированным жителям 63 стран, в число которых РФ не входит, въезжать в страну с отрицательным результатом ПЦР на коронавирус с необходимостью повторно сдать тест по прибытии в Таиланд.

При этом схема Sandbox на Пхукете продолжает свое действие.

«Так как абсолютное большинство русскоговорящих туристов прилетает на отдых по программе «Пхукетской песочницы», никакого влияния на турпоток из России произошедшие изменения не окажут. Более того, официального подтверждения возвращения обязательного карантина для всех путешественников на данный момент не поступало», — подчеркнул эксперт.

Российские туристы с 1 сентября могут въезжать в Таиланд по схеме Sandbox («Песочница Пхукета»), которая была введена с июля 2021 года, если они получили две дозы прививки «Спутник V». В рамках программы можно приехать на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд Thai Pass.

Также потребуется бронирование отеля из утвержденного списка SHA+ на 5 дней пребывания. Сохраняется требование о необходимости сделать ПЦР-тест по прибытии в аэропорту. Второй тест нужно сделать на 4 или 5 день. При этом обязательный второй ПЦР-тест отменен, вместо него можно сдать экспресс-тест на антиген. Сохраняется требование о наличии страхового полиса с покрытием $50 тыс., включающим лечение от коронавируса.

Все путешественники старше 6 лет после 16 декабря должны иметь при въезде в Таиланд справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до поездки.