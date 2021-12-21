«Позиции организованного туризма укрепляются, потому что по-прежнему есть опасения, что с тобой может что-то произойти и должен быть кто-то, кто вернет тебя на родину. Мы думаем, что в 2022 году эта тенденция продолжится. И это касается как внутреннего, так и выездного туризма. При этом мы считаем, что в 2022 году сохранится нестабильность, когда условия въезда, пересечения границ, приезда в регионы могут меняться внезапно и в разные стороны. И это парадоксальным образом будет способствовать сохранению устойчивости организованного туризма, потому что туристам нужна будет поддержка и помощь», — рассказала она во время пресс-конференции.

По словам эксперта, доля турпотока, обеспеченного туроператорами, на внутреннем рынке выросла до 23%.

Как отметила Ломидзе, стабильность и устойчивость организованного туризма дополнительно обеспечены в связи с решением Госдумы и правительства продлить отсрочку обязательств туроператоров.

Среди других тенденций в отрасли она назвала снижение глубины продаж. «Глубина продаж сократилась, туры бронируются максимум за две недели, и это касается как выездных, так и внутренних направлений. Исключение – визовые направления, но их в ассортименте доступных стран не очень много. Мы видим жесткую тенденцию – мгновенно и стабильно снижается спрос на 10-20% на те внутренние и зарубежные направления, где вводятся дополнительные ограничения», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что на фоне пандемии коронавируса на 60% снизилось количество туристов в возрасте 55+ лет в сегменте выездного туризма.

Еще одна тенденция – увеличение доли премиального класса. «Если в прошлом году это было 20%, то сейчас это стабильные 23%. И я бы сказала, что это осторожная оценка, потому что тенденция укрепляется и, соответственно, цифра дальше может расти», — сказала Ломидзе.

Что касается прогноза на 2022 год, то, по мнению эксперта, страны не будут снимать антиковидные ограничения. «Мы предполагаем, что в 2022 году будет по-прежнему ползучее внедрение ковидных паспортов или паспортов вакцинации, и это будет влиять на возможности передвижения внутри страны, между государствами. Это тенденция, которую надо учитывать. Она сокращает сегмент спроса и усиливает серый рынок, если мы говорим о внутреннем туризме», — заключила Ломидзе.