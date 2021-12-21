«Сегодня совет директоров корпорации «Туризм.РФ» одобрил запуск со следующего года первых 53 инвестиционных проектов, о которых на прошлой неделе я докладывал президенту. Они позволят создать в 27 регионах страны в ближайшее время доступные курорты для наших граждан, обеспечить прирост 15 тысяч рабочих мест и на 10,5 миллиона человек увеличить совокупный турпоток по всем субъектам», – цитирует пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Корпорация рассчитывает направить на строительство туристических объектов 36,5 млрд рублей, общая стоимость реализации всех проектов составляет 387 млрд рублей. Часть этих средств – 17,9 млрд – уже поступила в корпорацию. Поддержку проектам корпорация окажет в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых проектных компаний.

По словам Чернышенко, качественный номерной фонд появится вокруг озера Байкал и на Алтае, в Краснодарском и Пермском краях, в Шерегеше, Адыгее и на Камчатке, во многих других регионах, с которыми у корпорации заключены соглашения.

«Отмечу, что эти 53 проекта, отобранные из 400 заявок, комплексные – они призваны обеспечить рост рабочих мест, рост ВРП и в целом прорыв региональных экономик. В 2022–2023 годах будут сданы не менее 10 туристических территорий с номерным фондом 2,5 тыс. мест, а всего по итогам реализации всех проектов планируется создать 210 тыс. номеров. При этом на каждый государственный рубль корпорация привлекла порядка 10 рублей частных инвестиций. Это очень хороший мультипликатор. Важно, что бюджетные деньги, облегчающие работу бизнеса в стране, возвратные. По мере запуска проектов они будут вновь вкладываться в создание объектов по плану корпорации там, где они наиболее востребованы нашими туристами», — отметил он.

Вице-премьер также напомнил, что по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» к 2030 году в планах создать условия для увеличения количества поездок по стране вдвое – до 140 млн в год.

Как сообщил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, правительство уже внесло в уставной капитал корпорации 17,9 млрд рублей. Именно эти средства направят в специальные проектные компании, которые будут созданы для реализации первых 53 проектов уже в начале 2022 года.

Также на заседании был одобрен мастер-план флагманского для Камчатского края проекта «Три вулкана». Всесезонный курорт планируется построить между вулканами Мутновский, Вилючинский и Горелый. Проект предполагает создание 1 тыс. номеров, 30 км горнолыжных трасс, строительство подъемника на вершину вулкана, причалов для круизных лайнеров и необходимой сети наземной инфраструктуры.